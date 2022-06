Vigili del fuoco di Bergamo, l’ingegner Vincenzo Giordano è il nuovo comandante (Di martedì 21 giugno 2022) Bergamo. l’ingegner Vincenzo Giordano è il nuovo comandante dei Vigili del fuoco di Bergamo. Si è insediato oggi, martedì 21 giugno, ricevendo il testimone dal collega Enrico Porrovecchio, quale comandante di Brescia e reggente di quello di Bergamo. Entrato nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel settembre del 1994 come funzionario tecnico, ha prestato servizio al Comando di Cuneo per oltre 10 anni e successivamente ha rivestito il ruolo di comandante in diverse sedi, ultime delle quali Parma e Mantova. l’ingegner Giordano sarà alla guida di oltre 400 unità di personale, tra permanenti e volontari, in servizio ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 giugno 2022)è ildeideldi. Si è insediato oggi, martedì 21 giugno, ricevendo il testimone dal collega Enrico Porrovecchio, qualedi Brescia e reggente di quello di. Entrato nel Corpo nazionale deidelnel settembre del 1994 come funzionario tecnico, ha prestato servizio al Comando di Cuneo per oltre 10 anni e successivamente ha rivestito il ruolo diin diverse sedi, ultime delle quali Parma e Mantova.sarà alla guida di oltre 400 unità di personale, tra permanenti e volontari, in servizio ...

