Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2022 ore 12:30 (Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 21 GIUGNO 2022 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA UN INCIDENTE SULL’A1 Roma NAPOLI, AL MOMENTO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI VALMONTONE IN DIREZIONE Roma. SEMPRE SULL’A1 NEL TRATTO TRA LA A24 Roma TERAMO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD CI SONO CODE PER DUE KM A CAUSA DI LAVORI IN CORSO IN DIREZIONE NAPOLI UN ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CON CODE NEI PRESSI DI VIA FIORENTINI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE. IL TRAFFICO AL MOMENTO SCORRE SU DUE CORSIE PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 21 GIUGNOORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE SULL’A1NAPOLI, AL MOMENTO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI VALMONTONE IN DIREZIONE. SEMPRE SULL’A1 NEL TRATTO TRA LA A24TERAMO E LA DIRAMAZIONESUD CI SONO CODE PER DUE KM A CAUSA DI LAVORI IN CORSO IN DIREZIONE NAPOLI UN ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO, CON CODE NEI PRESSI DI VIA FIORENTINI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE. IL TRAFFICO AL MOMENTO SCORRE SU DUE CORSIE PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE ...

Pubblicità

MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso sulla via Nomentana, tra via del Casale di San Basilio e viale Kant - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità traffico intenso a via dell'Omo, tra via del Fosso di Tor Tre Teste e via Prenestina - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a via dell'Omo, tra via del Fosso di Tor Tre Teste e via Prenestina - stefaniasilves3 : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #Concerto - Stadio Olimpico ?? Domani #22Giugno sul palco Marco Mengoni ? Diverse le modifiche alla #viabilità… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla via Nomentana, tra via del Casale di San Basilio e viale Kant -