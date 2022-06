Ultime Notizie – Inter, ufficiale rinnovo Inzaghi fino al 2024 (Di martedì 21 giugno 2022) E’ ufficiale il rinnovo del contratto del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. “FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Simone Inzaghi. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2024”, spiega il club nerazzurro. “Mister, working with you is a gift for me (Mister, lavorare con te è un regalo per me)”, ha scritto in un post su Instagram il presidente Zhang, postando una foto con Inzaghi al momento della firma.. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 giugno 2022) E’ildel contratto del tecnico dell’Simone. “FCnazionale Milano è felice di comunicare ildi contratto dell’allenatore Simone. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurrial”, spiega il club nerazzurro. “Mister, working with you is a gift for me (Mister, lavorare con te è un regalo per me)”, ha scritto in un post su Instagram il presidente Zhang, postando una foto conal momento della firma.. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

