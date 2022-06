Ucraina news, Cremlino: la guerra durerà a lungo. Muratov, il suo Nobel ai bambini ucraini (Di martedì 21 giugno 2022) ... il giornalista russo, insignito del prestigioso riconoscimento nell'ottobre 2021, per aver contribuito a fondare il quotidiano russo indipendente Novaya Gazeta, chiusa poi dal Cremlino. "Il signor ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) ... il giornalista russo, insignito del prestigioso riconoscimento nell'ottobre 2021, per aver contribuito a fondare il quotidiano russo indipendente Novaya Gazeta, chiusa poi dal. "Il signor ...

Pubblicità

HuffPostItalia : Medvedev: 'E se anche l'Ue sparisse prima dell'entrata dell'Ucraina?' - ilfoglio_it : Ucraina e Israele, i destini incrociati di due paesi assediati dai nemici dell’occidente: entrambi lottano per dife… - vaticannews_it : Il nunzio a Damasco a Roma per la plenaria della Roaco: “La situazione è peggiorata tra povertà e divisioni, ma la… - Luxgraph : Maturità 2022, il toto-tracce: da Verga e Pascoli a Falcone e Borsellino. L’incognita guerra in Ucraina #corriere… - Luxgraph : Bollette e benzina, nuovi sconti in arrivo: governo al lavoro sugli aiuti alle famiglie #corriere #news #2022… -