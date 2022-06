Ucraina | accordo maggioranza su risoluzione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'ambasciatore russo a Roma, Razov: 'Non tutti in Italia sono d'accordo sull'invio di armi a Kiev' #ANSA - Agenzia_Ansa : FLASH | Ucraina: Raggiunta l'intesa sul testo della risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Drag… - ContigliozziLor : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Ucraina: Raggiunta l'intesa sul testo della risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Draghi, in… - Salvatozio : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Ucraina: Raggiunta l'intesa sul testo della risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Draghi, in… - LailaSimoncelli : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Ucraina: Raggiunta l'intesa sul testo della risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Draghi, in… -

"La strategia dell'Italia - ha spiegato Draghi - incon l'Ue e il G7, si muove su due fronti, sosteniamo l'e imponiamo sanzioni alla Russia perché Mosca cessi ostilità e accetti di ......dal coinvolgimento del Parlamento su ogni passaggio relativo alla fornitura di armi all'. ... i rappresentanti dei partiti che sostengono la maggioranza sono riuniti per trovare unsulla ...Roma, 21 giu. (Adnkronos) – Raggiunto l’accordo nella maggioranza sulla risoluzione sulle comunicazioni del premier Mario Draghi. Il testo è stato sottoscritto da tutte le forze politiche, anche i 5 ...Roma, 21 giu. (askanews) - Accordo trovato in maggioranza sulla risoluzione da votare dopo le comunicazioni di Mario draghi. Lo conferma il capogruppo del Pd, Simona Malpezzi, al termine di una nuova ...