Tu si que vales | grosse novità nel cast | spunta un clamoroso addio

(Di martedì 21 giugno 2022) Il programma di intrattenimento di Mediaset, che dovrebbe riprendere in autunno, subirà dei cambiamenti neldi presentatori Altro programma Mediaset molto atteso che tornerà ad aprire i battenti in autunno con una rinnovata edizione è sicuramente Tu si que. Ovvero il talent show che sta sbaragliando negli ultimi anni la concorrenza in fatto L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

FranrayFrancy : - AcomeAttaccati_ : RT @AmiciNotizie21: ??DA MERCOLEDÌ 13 LUGLIO SI INIZIERÀ A REGISTRARE LA NOUVA STAGIONE DI TU SI QUE VALES…?? #tusiquevales - fraffereffa : 1. ?? tra poco non ci sarà più 2. tu si que vales chi seis 1a. scherzo ti mando un bacio - Figanghi : @Fede94129901 Io provato lui si que vales ???????????? - SFRdiTorino : RT @AmiciNotizie21: ??DA MERCOLEDÌ 13 LUGLIO SI INIZIERÀ A REGISTRARE LA NOUVA STAGIONE DI TU SI QUE VALES…?? #tusiquevales -

Si comincia a parlare del cast di Tu si2022 . Il programma tornerà in autunno ad allietare il sabato sera degli italiani, o almeno di quelli che sceglieranno di guardarlo. E sono milioni e milioni. Squadra che vince non si cambia,...Giulia Stabile ha vinto l'edizione 2021 del talent come ballerina per poi entrare a far parte come conduttrice del cast di 'Tu si'. Nel 2022 è stata una delle ballerine professioniste del ...Secondo il portale di Davide Maggio, Tu Si Que Vales tornerà presto in televisione a tenerci compagnia; a quanto pare è rimasto tutto invariato, compresa la presenza dei grandi nomi del programma, fra ...Secondo le indiscrezioni di Davide Maggio, la ballerina il prossimo autunno non sarà co-conduttrice dello show ...