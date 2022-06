Tragedia Netflix, l’incidente mortale sul set: due protagonisti della nota serie hanno perso la vita (Di martedì 21 giugno 2022) Una vera Tragedia si abbatte sul mondo di Netflix. La triste verità ha lasciato tutti i fan a bocca aperta per ciò che è accaduto Sarebbero dovute essere semplicemente delle riprese. Eppure, sul set, è avvenuto un qualcosa di impensabile. Un incidente mortale, che ha spezzato la vita di 2 attori. Ecco cosa è successo di così drammatico. Nel corso delle riprese della nuova serie di Netflix, due volti hanno perso la vita. La serie in questione è The Chosen One, le cui riprese hanno avuto inizio ad aprile è attualmente si sono bloccate. La serie prende ispirazione da American Jesus, un fumetto di Millarworld. Il protagonista è un ragazzino di 12 anni ... Leggi su kronic (Di martedì 21 giugno 2022) Una verasi abbatte sul mondo di. La triste verità ha lasciato tutti i fan a bocca aperta per ciò che è accaduto Sarebbero dovute essere semplicemente delle riprese. Eppure, sul set, è avvenuto un qualcosa di impensabile. Un incidente, che ha spezzato ladi 2 attori. Ecco cosa è successo di così drammatico. Nel corso delle ripresenuovadi, due voltila. Lain questione è The Chosen One, le cui ripreseavuto inizio ad aprile è attualmente si sono bloccate. Laprende ispirazione da American Jesus, un fumetto di Millarworld. Il protagonista è un ragazzino di 12 anni ...

