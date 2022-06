Pubblicità

... attivando il decollo dida guerra nipponici per controllo. Il Giappone si è associato ai ...delle sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina e ha rafforzato il suo sostegno a, ...... attivando il decollo dida guerra nipponici per controllo. Il Giappone si è associato ai ...delle sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina e ha rafforzato il suo sostegno a, ... Taiwan, 29 aerei cinesi violano spazio aereo (Adnkronos) – Uno stormo di 29 aerei militari cinesi ha violato oggi lo spazio aereo di Taiwan, nella parte sud occidentale dell’isola. Lo denuncia il ministero della Difesa di Taipei, citato dal sito ...Lo denuncia il ministero della Difesa di Taipei, citato dal sito Focus Taiwan. La difesa di Taiwan ha reagito facendo alzare in volo una pattuglia di aerei di combattimento, lanciando allarmi radio e ...