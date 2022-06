Siccità, Cingolani: "Problema per energia e agricoltura. Speriamo arrivino piogge" (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giugno 2022 "Abbiamo un Problema e Speriamo sia una cosa contingente. Stiamo valutando le misure da fare. Il Problema non è solo energetico ma anche agricolo. Speriamo la situazione migliori ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giugno 2022 "Abbiamo unsia una cosa contingente. Stiamo valutando le misure da fare. Ilnon è solo energetico ma anche agricolo.la situazione migliori ...

GassmanGassmann : Siccità, Gassmann attacca Cingolani: 'Non è stato capace di fare il cambio di passo: fanno bene gli attivisti del c… - TgrRaiLombardia : #Siccità , l'arcivescovo di #Milano pregherà per la pioggia @chiesadimilano - infoitinterno : Siccità, Cingolani: 'Problema per energia e agricoltura. Speriamo arrivino piogge' - GloriaSartorio : RT @GassmanGassmann: Siccità, Gassmann attacca Cingolani: 'Non è stato capace di fare il cambio di passo: fanno bene gli attivisti del clim… - UomoPena : RT @AngeloBonelli1: La catastrofe #idrica causata dalla #siccità era ben nota al ministro #Cingolani che da inizio anno aveva sul suo tavol… -