Scherma, Europei 2022 oggi: orari martedì 21 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di martedì 21 giugno 2022) La penultima giornata di assalti nella città turca di Antalya propone le gare a squadre di spada femminile e fioretto maschile, valevoli per gli Europei 2022 di Scherma. L'Italia punta senza mezzi termini all'oro in entrambe le discipline, per le ragazze il cammino si preannuncia leggermente più ostico. LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI Scherma DI oggi DALLE 8.00 Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio dovranno fare i conti con la temibile Estonia, mentre Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi non temono nessuno dopo aver fatto faville nella prova individuale. Scopriamo nel dettaglio gli orari e la copertura televisiva dell'evento.

Federscherma : OROOOOOOOOO ???? Le fiorettiste trionfano agli Europei di Antalya nella prova a squadre superando la Francia in final… - Agenzia_Ansa : L'Italia vince l'oro nel fioretto femminile agli Europei di Antalya, in Turchia, battendo in finale 45-25 la Franci… - RaiNews : Medaglia d'oro alle azzurre del fioretto a squadre. Agli Europei di Scherma di Antalya l'Italia torna sul tetto con… - LucianoQuaranta : RT @poliziadistato: Le fiorettiste delle #Fiammeoro????? #AliceVolpi e #MartinaFavaretto sono Campionesse d'Europa?? grazie alla vittoria ott… - Josto51037271 : RT @poliziadistato: Le fiorettiste delle #Fiammeoro????? #AliceVolpi e #MartinaFavaretto sono Campionesse d'Europa?? grazie alla vittoria ott… -