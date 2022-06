Sarnico | risse tra ragazzini e ‘movida molesta’ nei weekend | il sindaco chiede più controlli

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 giugno 2022). L’ultima rissa è scoppiata sabato sera, in piazza Giovanni Freti. Una settimana prima, lo stesso copione è andato in scena sul lungolago di via Garibaldi. Protagonisti, in entrambi i casi, gruppi di giovani e giovanissimi. E, in entrambi i casi, è stato risolutivo il pronto intervento della polizia locale. “Ma 6 agenti che lavorano già tutta settimana non bastano a controllare le centinaia di ragazzi che arrivano nel”, osserva ilGiorgio Bertazzoli (Lega e Forza Italia), che lunedì è stato in Prefettura a Bergamo perre rinforzi contro la “movida molesta” – è lui stesso a utilizzare questo termine – insieme al comandante della polizia locale Giovanni Peroni.– o principi di– durante il fine settimana sarebbero ormai una consuetudine, anche se ...