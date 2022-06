Samuel Peron | un figlio dopo la crisi | la compagna è un’attrice siciliana

Pubblicità

Dopo il grande dolore per la morte della mamma,ritrova la felicità grazie alla gravidanza della sua compagna Tania Dopo un periodo non troppo felice, la vita ha deciso di tornare a sorridere a. Il noto ballerino e ...Forse è proprio vero che dopo un temporale arriva sempre il sereno e si apprezza anche di più. Reduce da un periodo molto difficile,ha dato ai suoi fan una sempre bella da riportare: lui e la compagna Tania Bambaci avranno un figlio. Tania Bambaci e: la storia d'amore e la crisi (che è ormai un lontano ...Per il ballerino e l'attrice Tania Bambaci, insieme da sette anni, è in arrivo il primo figlio e non potrebbero essere più felici. Su Instagram la foto del pancione ...“La vita ha deciso di farci un regalo, il più bel regalo che potessimo desiderare”. Con queste dolcissime parole Samuel Peron, ballerino dei talent tv annuncia che presto diventerà padre. Lui e la ...