Risolto il bug di Samsung Pay che non funziona su device terzi (Di martedì 21 giugno 2022) Samsung Pay pare non funzionare più con i dispositivi terzi: questo è stato quanto emerso nei giorni passati e che aveva destato qualche preoccupazione tra addetti ai lavori e proprietari. C’era chi addirittura aveva ipotizzato il colosso di Seul avesse rimosso il supporto per gli smartphone prodotti da altri OEM senza alcun preavviso, ma in realtà le cose stanno in un altro modo (per la gioia di chi proprio non voleva rinunciare ad utilizzare il servizio di pagamento concepito dal colosso di Seul). Come riportato da ‘SamMobile‘, si tratta di un bug che non aspetta che essere Risolto, e non di un cambiamento di politica com’era stato detto dai più fantasiosi. Tra l’altro, il produttore asiatico avrebbe perfino già provveduto a divulgare la patch correttiva, iniziando a distribuirla attraverso i suoi canali ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 giugno 2022)Pay pare nonre più con i dispositivi: questo è stato quanto emerso nei giorni passati e che aveva destato qualche preoccupazione tra addetti ai lavori e proprietari. C’era chi addirittura aveva ipotizzato il colosso di Seul avesse rimosso il supporto per gli smartphone prodotti da altri OEM senza alcun preavviso, ma in realtà le cose stanno in un altro modo (per la gioia di chi proprio non voleva rinunciare ad utilizzare il servizio di pagamento concepito dal colosso di Seul). Come riportato da ‘SamMobile‘, si tratta di un bug che non aspetta che essere, e non di un cambiamento di politica com’era stato detto dai più fantasiosi. Tra l’altro, il produttore asiatico avrebbe perfino già provveduto a divulgare la patch correttiva, iniziando a distribuirla attraverso i suoi canali ...

