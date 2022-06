Proposta di matrimonio in aereo, la hostess Veronica: “Alejandra, mi vuoi sposare?” (Di martedì 21 giugno 2022) Una Proposta di matrimonio in volo. È la scena accaduta sull’aereo della Alaska Airlines quando l’assistente di volo Veronica Rojas si è inginocchiata chiedendo in sposa la sua fidanzata. Una Proposta alla quale la giovane Alejandra Moncayo non ha esitato rispondendo subito di sì. L’amore ricambiato delle due future spose Veronica Rojas, hostess da due anni presso l’Alaska Airlines, aveva progettato tutto nei minimi dettagli e infatti i suoi colleghi erano suoi complici. La donna ha aspettato che il velivolo atterrasse all’aeroporto di Los Angeles per farle la Proposta di matrimonio di fronte a tutti i passeggeri. Veronica ha deciso di chiederle la mano proprio a giugno perchè si tratta del mese del ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 21 giugno 2022) Unadiin volo. È la scena accaduta sull’della Alaska Airlines quando l’assistente di voloRojas si è inginocchiata chiedendo in sposa la sua fidanzata. Unaalla quale la giovaneMoncayo non ha esitato rispondendo subito di sì. L’amore ricambiato delle due future sposeRojas,da due anni presso l’Alaska Airlines, aveva progettato tutto nei minimi dettagli e infatti i suoi colleghi erano suoi complici. La donna ha aspettato che il velivolo atterrasse all’aeroporto di Los Angeles per farle ladidi fronte a tutti i passeggeri.ha deciso di chiederle la mano proprio a giugno perchè si tratta del mese del ...

