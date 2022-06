(Di martedì 21 giugno 2022) Ennesimosulla, accaduto circa due ore fa, che ha bloccato il traffico causando lunghissime code. Due, direzione Latina,di, si sono tamponate. Uno dei conducenti è rimasto lievemente ferito. Leggi anche:tra 5in direzione: lunghe code e traffico in tiltsullaAl km 30,500, duehanno interrotto il traffico a causa di un tamponamento. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi se non, lievemente, un conducente. Code in tilt per diverso tempo che hanno causato non pochi disagi. Purtroppo, per alcuni questa è un’abitudine. Infatti, quasi ogni giorno, arrivano segnalazioni di incidenti ...

Pubblicità

CorriereCitta : Pontina, incidente tra due auto all’altezza di Pomezia: riaperta la corsia di sorpasso - astralmobilita : ??? #SS148 #Pontina #incidente rimosso altezza #Pomezia, traffico regolare ? #Aprilia @RegioneLazio @WazeLazio… - MassimoChiaram7 : RT @LuceverdeRoma: ??? #Incidente - SS148 Pontina ?????? Code tra Pomezia Nord e Pomezia Sud/via Maggiona > Latina #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Incidente - SS148 Pontina ?????? Code tra Pomezia Nord e Pomezia Sud/via Maggiona > Latina #Luceverde #Lazio - astralmobilita : ???? #SS148 #Pontina code per #incidente altezza #Pomezia ? #Aprilia @RegioneLazio @WazeLazio @quotidianolazio #viabiliLAZ -

Il Corriere della Città

... Unfatale per Simone Tavaglione, operaio di 32 anni di Nettuno, che sabato pomeriggio ha perso la vita mentre era al lavoro presso una ditta di Aprilia, la Sacchi Pallets di viaal ...L'è avvenuto nell'azienda Sacchi Pallets, al km 49 dellain territorio di Aprilia, come riporta Il Messaggero. Il giovane, che era di Nettuno, faceva parte di una squadra di quattro ... Pontina, incidente tra 5 auto in direzione Pomezia: lunghe code e traffico in tilt Un ragazzo di 32 anni muore schiacciato dal muletto in un incidente sul lavoro ad Aprilia, l'ennesima morte bianca in Italia ...E’ morto schiacciato dal muletto Simone Tavaglione, operaio di 32 anni di Nettuno. L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio in una ditta di Aprilia, la Sacchi Pallets di via Pontina al km 49. L’uomo, ...