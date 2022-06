Pnrr: Mattarella, 'Gdf preziosa per corretto utilizzo fondi destinati a rilancio Paese' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "La Guardia di Finanza svolge un ruolo di grande rilievo, un'azione preziosa a tutela degli interessi della Repubblica" a partire dalla "salvaguardia della libertà economica". È "impegnata alla lotta agli sprechi di denaro pubblico, nella vigilanza al corretto utilizzo dei fondi nazionali e comunitari destinati al rilancio del nostro Paese, nella salvaguardia dalle infiltrazioni criminali nell'economia e nei mercati, negli interventi mirati contro gli illeciti eonomico-finanziari che amplificano il loro effetto lesivo sul tessuto sano della nostra economia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione delle Fiamme gialle, guidata dal comandante Giuseppe ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "La Guardia di Finanza svolge un ruolo di grande rilievo, un'azionea tutela degli interessi della Repubblica" a partire dalla "salvaguardia della libertà economica". È "impegnata alla lotta agli sprechi di denaro pubblico, nella vigilanza aldeinazionali e comunitarialdel nostro, nella salvaguardia dalle infiltrazioni criminali nell'economia e nei mercati, negli interventi mirati contro gli illeciti eonomico-finanziari che amplificano il loro effetto lesivo sul tessuto sano della nostra economia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando al Quirinale una delegazione delle Fiamme gialle, guidata dal comandante Giuseppe ...

