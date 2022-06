"Ora impariamo a farlo". La stoccata di Bassetti (Di martedì 21 giugno 2022) Con il prof. Matteo Bassetti abbiamo ripercorso la storia di pandemie ed epidemie dagli anni '90, com'è cambiata la comunicazione rispetto al passato sui virus e batteri e perché è importante non smettere di parlarne Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 giugno 2022) Con il prof. Matteoabbiamo ripercorso la storia di pandemie ed epidemie dagli anni '90, com'è cambiata la comunicazione rispetto al passato sui virus e batteri e perché è importante non smettere di parlarne

Pubblicità

Fiora4Francesco : RT @Peppe24245235: #EllySchlein a #Meloni 'mai con l'odio' Non serve a nulla nemmeno parlare di diritti del lavoro se poi non difendi il di… - Pinucci23139488 : RT @Peppe24245235: #EllySchlein a #Meloni 'mai con l'odio' Non serve a nulla nemmeno parlare di diritti del lavoro se poi non difendi il di… - giuliocolecchia : RT @Peppe24245235: #EllySchlein a #Meloni 'mai con l'odio' Non serve a nulla nemmeno parlare di diritti del lavoro se poi non difendi il di… - Peppe24245235 : #EllySchlein a #Meloni 'mai con l'odio' Non serve a nulla nemmeno parlare di diritti del lavoro se poi non difendi… - CostolettaCreat : @CristinaMalcan1 rovinato #Facebook. Ora a che si punta? A rovinare anche #Twitter? Poi #Instagram? Ripeto: imparia… -