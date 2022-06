“Ora basta, così è la fine”. Grillo sbotta sulle liti nel M5S: la mossa per risolvere i problemi (Di martedì 21 giugno 2022) È arrabbiato, furente, per gli stracci che volano tra i suoi e finiscono dritti sui giornali. A quanto appreso da autorevoli fonti, domenica Beppe Grillo avrebbe espresso tutto il proprio disappunto con diversi esponenti M5s. Per i toni usati e per i titoli che parlavano di una possibile «espulsione» di Luigi Di Maio. Una guerra interna che non piace al garante del Movimento: «così ci biodegradiamo in tempi record», si sarebbe sfogato il fondatore. Il termine espulsione usato contro l'ex capo politico e attuale ministro degli Esteri lo avrebbe mandato su tutte le furie: per Grillo, spiegano le stesse fonti, le «punture» di Di Maio andavano ignorate, non cavalcate in tempi comunque complessi come non mai per il Movimento. Grillo, giovedì atteso a Roma, già nei giorni scorsi aveva fatto trapelare ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) È arrabbiato, furente, per gli stracci che volano tra i suoi e finiscono dritti sui giornali. A quanto appreso da autorevoli fonti, domenica Beppeavrebbe espresso tutto il proprio disappunto con diversi esponenti M5s. Per i toni usati e per i titoli che parlavano di una possibile «espulsione» di Luigi Di Maio. Una guerra interna che non piace al garante del Movimento: «ci biodegradiamo in tempi record», si sarebbe sfogato il fondatore. Il termine espulsione usato contro l'ex capo poco e attuale ministro degli Esteri lo avrebbe mandato su tutte le furie: per, spiegano le stesse fonti, le «punture» di Di Maio andavano ignorate, non cavalcate in tempi comunque complessi come non mai per il Movimento., giovedì atteso a Roma, già nei giorni scorsi aveva fatto trapelare ...

