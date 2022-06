Omicidi | Bedini non risponde davanti al giudice - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 21 giugno 2022) Tanta commozione a Ceparana al passaggio del feretro di Camilla (Foto Pasquali) Per la seconda volta Daniele, il 32enne di Carrara indagato per un dupliceo, ha fatto scena muta...

Le comparazioni riguardano la prova dello stub, le tracce ematiche trovate sul Ford Strada di, ma anche sulla Ford Fiesta di Camilla, al cui interno sono stati trovati bossoli di una calibro ...Interrogatorio di garanzia per Danielenell'ambito dell'inchiesta per la morte della trans ...Per la seconda volta Daniele Bedini, il 32enne di Carrara indagato per un duplice omicidio, ha fatto scena muta davanti al giudice delle indagini preliminari avvalendosi della facoltà di non ...Secondo interrogatorio di garanzia per il trentenne carrarese accusato di aver ucciso Nevila e Camilla. Ieri mattina a Ceparana il saluto commosso della comunità e dei familiari alla parrucchiera tran ...