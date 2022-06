Lombardia, in 48 ore due morti per punture di insetti: fatale la reazione allergica (Di martedì 21 giugno 2022) A Vigevano una donna di 63 anni non è riuscita a somministrarsi il farmaco salvavita in tempo. Due giorni dopo a Milano un uomo è stato ritrovato riverso a terra nel proprio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 giugno 2022) A Vigevano una donna di 63 anni non è riuscita a somministrarsi il farmaco salvavita in tempo. Due giorni dopo a Milano un uomo è stato ritrovato riverso a terra nel proprio ...

Pubblicità

GazzettaDelSud : ?? Due morti per punture di #insetti in 48 ore in #Lombardia. #chocanafilattico #vespa - fisco24_info : Due morti per punture di insetti in 48 ore in Lombardia: Un uomo a Milano, una donna nel Pavese - AnsaLombardia : Due morti per punture di insetti in 48 ore in Lombardia. Un uomo a Milano, una donna nel Pavese | #ANSA - infoitinterno : Due morti per punture di insetti in 48 ore in Lombardia - GiaPettinelli : Due morti per punture di insetti in 48 ore in Lombardia - Cronaca - ANSA -