L'Inter annuncia il rinnovo di Inzaghi. Zhang: «Spacchiamo insieme per altri due anni» – VIDEO (Di martedì 21 giugno 2022) Inter + Inzaghi = 2?0?2?4?#ForzaInter #IMInter pic.twitter.com/5jptCa1N73 — Inter (@Inter) June 21, 2022 L'Inter annuncia sui social il rinnovo di Simone Inzaghi. L'allenatore ex Lazio, che quest'anno ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa italiana è che ha raggiunto il secondo posto in campionato, s'è guadagnato la riconferma ed un prolungamento al 2024. È soddisfatto, infatti, il presidente Zhang, che nel VIDEO dell'annuncio ha dichiarato l'intenzione di «spaccare insieme» per altri due anni. Lasciata la sede, al numero uno dei nerazzurri è stato chiesto dello stato dell'arte per il ritorno di Lukaku. Un sorriso, una scrollata di spalle e via. Si vedrà. Secondo Di Marzio, giornalista di Sky, l'affare è in ...

