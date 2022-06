Libretti postali dormienti: ecco quali rischiano l’estinzione da oggi (e come recuperare i soldi) (Di martedì 21 giugno 2022) I titolari dei Libretti di risparmio postale “dormienti” al 30 novembre 2021 hanno tempo fino a oggi, martedì 21 giugno 2022, per recarsi presso qualunque ufficio postale e consentire il censimento anagrafico del proprio libretto. Superato il termine lo stesso verrà estinto senza alcun segnale, le sue somme trasferite al Fondo istituito dalla Legge Finanziaria 2006 (legge 266/ 05) e gestito da Consap, società totalmente controllata dal ministero dell’Economia. Cosa sono i “conti dormienti” I Libretti di risparmio postale cosiddetti “dormienti” sono quelli non movimentati dal titolare da più di 10 anni, non sottoposti a procedimenti o a blocchi operativi che ne impediscano la movimentazione delle somme e che abbiano un saldo superiore a 100 euro. Tra i “conti ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) I titolari deidi risparmio postale “” al 30 novembre 2021 hanno tempo fino a, martedì 21 giugno 2022, per recarsi presso qualunque ufficio postale e consentire il censimento anagrafico del proprio libretto. Superato il termine lo stesso verrà estinto senza alcun segnale, le sue somme trasferite al Fondo istituito dalla Legge Finanziaria 2006 (legge 266/ 05) e gestito da Consap, società totalmente controllata dal ministero dell’Economia. Cosa sono i “conti” Idi risparmio postale cosiddetti “” sono quelli non movimentati dal titolare da più di 10 anni, non sottoposti a procedimenti o a blocchi operativi che ne impediscano la movimentazione delle somme e che abbiano un saldo superiore a 100 euro. Tra i “conti ...

