La guerra in Ucraina e una certa indifferenza degli italiani: è l'effetto stanchezza. La tesi di Morcellini (Di martedì 21 giugno 2022) Con l'arrivo dell'estate gli italiani sono stanchi di occuparsi della guerra in Ucraina? A parere nel noto sociologo, Mario Morcellini, si sta assistendo ad un vero e proprio crollo dell'interesse dei nostri concittadini per la crisi russo-Ucraina, dovuto "all'effetto stanchezza". Il professore aggiunge in un colloquio con l'Adnkronos: "Tra i motivi anche le elezioni e le divisioni dell'opinione pubblica". Ucraina, l'effetto stanchezza Sulla guerra fra Russia e Ucraina, che da mesi ormai tiene banco su giornali e siti, "c'è sicuramente un effetto stanchezza. Più che una sparizione della notizia, noto un suo allontanamento dai titoli di testa dei quotidiani ma non lo ...

