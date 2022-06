La Germania pubblica la lista di armi inviate all’Ucraina: consegnati anche i primi obici semoventi. Kiev: “Li utilizzeremo al meglio” (Di martedì 21 giugno 2022) Berlino si allinea a Washington e come l’amministrazione americana ha deciso di rendere pubblica la lista degli armamenti che la Repubblica Federale ha fornito o fornirà all’Ucraina per sostenere l’esercito di Volodymyr Zelensky impegnato contro quello di Vladimir Putin. Nel comunicato stampa diffuso dal governo si specifica che la lista è disponibile dal 21 giugno, con la Germania che ha così deciso di seguire la “prassi dei più stretti alleati, come gli Stati Uniti“. La lista comprende sia materiali e armi provenienti dalle scorte della Bundeswehr che forniture dell’industria bellica tedesca resi possibili dai finanziamenti stanziati dal Paese e verrà aggiornata periodicamente. E tra i materiali inviati emerge che Kiev ha già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Berlino si allinea a Washington e come l’amministrazione americana ha deciso di rendereladegli armamenti che la ReFederale ha fornito o forniràper sostenere l’esercito di Volodymyr Zelensky impegnato contro quello di Vladimir Putin. Nel comunicato stampa diffuso dal governo si specifica che laè disponibile dal 21 giugno, con lache ha così deciso di seguire la “prassi dei più stretti alleati, come gli Stati Uniti“. Lacomprende sia materiali eprovenienti dalle scorte della Bundeswehr che forniture dell’industria bellica tedesca resi possibili dai finanziamenti stanziati dal Paese e verrà aggiornata periodicamente. E tra i materiali inviati emerge cheha già ...

