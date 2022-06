Jacomuzzi: “Koulibaly o Mertens? Ecco chi terrei, è indispensabile…” (Di martedì 21 giugno 2022) Il dirigente sportivo ha le idee chiare su chi è più importante per il Napoli Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo ed esperto di calcio inglese, Ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 21 giugno 2022) Il dirigente sportivo ha le idee chiare su chi è più importante per il Napoli Carlo, dirigente sportivo ed esperto di calcio inglese, Ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Jacomuzzi: "Dispiace per Mertens, ma solo per Koulibaly farei uno strappo"

Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo ed esperto di calcio inglese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Per chi farei uno strappo sul tetto degli ingaggi? Koulibaly, perché è un personaggio indispensabile."