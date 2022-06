Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 21 06 22

Pubblicità

NilaPot : Buongiorno! Correte a votare nelle storie di isa e chia suuuuuu #fairylu - BuompaneLuigia : @Sara01210783 ???????? ora su ISA E CHIA stimo in dietro, forza che ce la faremo ???????? #fairylu - Domenico1oo777 : OTTIMO!Adesso bisogna far vincere Lulu' nel sondaggio di Isa e Chia nelle stories del loro IG!Gooooo!#fairylu -

Isa e Chia

Maria Laura De Vitis è una delle protagoniste dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi . A criticare il suo percorso in Honduras ci ha pensato Lory Del Santo che, intervistata da, ha deciso di vuotare il sacco rivelando un clamoroso retroscena riguardante proprio la vincitrice de La Pupa e il Secchione Show. La strategia di Maria Laura De Vitis a L'Isola dei Famosi, ...Oggi, invece, ha aggiunto alla lista un'indiscrezione su Marialaura De Vitis che ha svelato in esclusiva ai colleghi di. Lory del Santo rivela su Marialaura De Vitis , che all'inizio lei ... Isola 16, la semifinale: commenti a caldo Continuano i colpi di scena a L’isola dei famosi, mentre manca sempre meno alla finale che andrà in onda lunedì 27 giugno. Intanto ...Intervistato da Fanpage.it il conduttore ha parlato della finale del reality:. Si farà in Honduras abbiamo preparato una cosa pazzesca. Per me poi sarà emozionante, delle mie 4 isole questa è la prima ...