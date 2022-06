Inter-Inzaghi: oggi l'annuncio del rinnovo? (Di martedì 21 giugno 2022) L'Inter e Simone Inzaghi hanno raggiunto ieri l'intesa per il rinnovo del contratto in scadenza 30 giugno 2023. Un summit durato 3 ore... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) L'e Simonehanno raggiunto ieri l'intesa per ildel contratto in scadenza 30 giugno 2023. Un summit durato 3 ore...

Pubblicità

SimoneTogna : Battuta ma non troppo: Simone #inzaghi era talmente su di giri per il meeting odierno di mercato (#lukaku, rinnovo… - MatteoBarzaghi : Giornata Inter: - controfferta al Chelsea per Lukaku, 7 + bonus per il prestito. Cauto ottimismo. - domani rinnovo… - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter Fatta per il rinnovo di #Inzaghi - JTriplete : @it_inter Meno male che c'è #Inzaghi unica sicurezza e certezza nell'#Inter Dubbi su #Marotta Fosse vero INUTILE c… - pino_nostro : RT @SimoneTogna: #Inter: #Inzaghi preme per #Lukaku e rinnova sino al 2024 (con opzione sino al 2025) -