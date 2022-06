In Liguria abbonamenti ai mezzi pubblici con il nome d’elezione per le persone transgender (Di martedì 21 giugno 2022) Per evitare il coming out forzato di fronte a situazioni come quelle di un controllo a bordo, in Liguria le persone transgender avranno la facoltà di avere i propri abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico con indicata la propria identità. Il diritto all’autodeterminazione della persona diventa questione centrale per la Regione: il consiglio ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal Partito democratico che impegna la giunta e il presidente Giovanni Toti – ex forzista – ad avviare le procedure per agevolare le persone transgender. Luca Garibaldi, capogruppo Pd che ha presentato la proposta, l’ha definita “un passo in avanti verso la difesa dei diritti, la riduzione delle discriminazioni, il rispetto dell’identità di genere e della privacy”. “Con ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Per evitare il coming out forzato di fronte a situazioni come quelle di un controllo a bordo, inleavranno la facoltà di avere i propriaidi trasporto pubblico con indicata la propria identità. Il diritto all’autodeterminazione della persona diventa questione centrale per la Regione: il consiglio ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal Partito democratico che impegna la giunta e il presidente Giovanni Toti – ex forzista – ad avviare le procedure per agevolare le. Luca Garibaldi, capogruppo Pd che ha presentato la proposta, l’ha definita “un passo in avanti verso la difesa dei diritti, la riduzione delle discriminazioni, il rispetto dell’identità di genere e della privacy”. “Con ...

