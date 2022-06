Giuni Russo, chi era la compagna “segreta” Maria Antonietta Sisini: “Contro tutto e tutti” (Di martedì 21 giugno 2022) Giuni Russo è senza alcun dubbio una delle voci che hanno fatto la storia della musica italiana. Celebre la sua ‘Un’estate al mare’, che ancora oggi, a distanza di davvero tanti anni, viene risuonata e cantata, come a spiegare che ha davvero accompagnato intere generazioni. Scomparsa nel 2004 a causa di una malattia, l’artista è finita molto spesso sotto la luce dei riflettori per la sua vita privata e sentimentale Il percorso artistico e la vita personale di Giuni Russo sono stati condivisi per tantissimi anni con la musicista e produttrice Maria Antonietta Sisini, conosciuta quando aveva appena 17 anni. Le due artiste hanno lavorato insieme e sono state compagne nella vita per 36 anni e Sisini è stata a fianco della cantante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 giugno 2022)è senza alcun dubbio una delle voci che hanno fatto la storia della musica italiana. Celebre la sua ‘Un’estate al mare’, che ancora oggi, a distanza di davvero tanti anni, viene risuonata e cantata, come a spiegare che ha davvero acto intere generazioni. Scomparsa nel 2004 a causa di una malattia, l’artista è finita molto spesso sotto la luce dei riflettori per la sua vita privata e sentimentale Il percorso artistico e la vita personale disono stati condivisi per tantissimi anni con la musicista e produttrice, conosciuta quando aveva appena 17 anni. Le due artiste hanno lavorato insieme e sono state compagne nella vita per 36 anni eè stata a fianco della cantante ...

