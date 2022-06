Gerry Scotti, rivelazione incredibile: “Ho dovuto farlo all’obitorio” (Di martedì 21 giugno 2022) La rivelazione di Gerry Scotti ha dell’incredibile: l’aneddoto sull’obitorio lascia tutti letteralmente senza parole Gerry Scotti ha raccontato alcuni aneddoti che riguardano la sua vita privata e professionale durante la sua ospitata a Muschio Selvaggio, podcast condotto da Fedez e Luis Sal. Da tempo lo rincorrevano per averlo come ospite, lui stesso ha rivelato che nei mesi scorsi ha ricevuto un pressante invito che è stato felice di accogliere non appena ne ha avuto il tempo. Il conduttore Gerry Scotti (Screenshot video Youtube)Tra le inedite rivelazioni del famosissimo e amato conduttore una in particolare ha lasciato tutti senza parole, questa è legata alla perdita della madre. La sua è una carriera fatta di grandi successi, in ... Leggi su vesuvius (Di martedì 21 giugno 2022) Ladiha dell’: l’aneddoto sull’obitorio lascia tutti letteralmente senza paroleha raccontato alcuni aneddoti che riguardano la sua vita privata e professionale durante la sua ospitata a Muschio Selvaggio, podcast condotto da Fedez e Luis Sal. Da tempo lo rincorrevano per averlo come ospite, lui stesso ha rivelato che nei mesi scorsi ha ricevuto un pressante invito che è stato felice di accogliere non appena ne ha avuto il tempo. Il conduttore(Screenshot video Youtube)Tra le inedite rivelazioni del famosissimo e amato conduttore una in particolare ha lasciato tutti senza parole, questa è legata alla perdita della madre. La sua è una carriera fatta di grandi successi, in ...

Pubblicità

GiusCandela : Mi piacerebbe vedere Gerry Scotti a #Sanremo2023, come ospite o magari come coconduttore per una sera. Non lo hai m… - lattuga99 : RT @GiusCandela: Mi piacerebbe vedere Gerry Scotti a #Sanremo2023, come ospite o magari come coconduttore per una sera. Non lo hai mai fatt… - BertiMatteo_off : @stanzaselvaggia che triste accanimento gratuito. Fedez ammettendo di non sapere chi fosse Strehler (peraltro scomp… - infoitcultura : Chi ca..o è Strehler, raga?, la gaffe di Fedez con Gerry Scotti - l_direnzo : RT @GiusCandela: Mi piacerebbe vedere Gerry Scotti a #Sanremo2023, come ospite o magari come coconduttore per una sera. Non lo hai mai fatt… -