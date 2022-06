Genova, è iniziata nel carcere di Marassi la perizia psichiatrica su Alberto Scagni (Di martedì 21 giugno 2022) Sono iniziati i colloqui dei periti con l’uomo di 42 anni che la sera del 1 maggio ha ucciso a coltellate la sorella Alice fuori dalla sua abitazione di via Nicola Fabrizi, a Genova. Dovranno stabilire se l’uomo è socialmente pericoloso e se, al momento dell’omicidio, fosse capace di intendere e di volere Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 21 giugno 2022) Sono iniziati i colloqui dei periti con l’uomo di 42 anni che la sera del 1 maggio ha ucciso a coltellate la sorella Alice fuori dalla sua abitazione di via Nicola Fabrizi, a. Dovranno stabilire se l’uomo è socialmente pericoloso e se, al momento dell’omicidio, fosse capace di intendere e di volere

