Gemma e Giorgio verso il Grande Fratello Vip | “Signorini li vuole”

Gemma Galgani e Giorgio Manetti sarebbero in procinto di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. A lanciare la bomba è stato Riccardo Signoretti fra le pagine del settimanale Nuovo Tv. I due hanno scritto una pagina indelebile della tv defilippiana ed il loro amore – naufragato poco dopo – ha di fatto dato il via al "personaggio" di Gemma Galgani e della sua faida con Tina Cipollari che persiste tutt'ora. Prima dell'arrivo di Giorgio, infatti, la torinese non aveva lasciato particolarmente il segno nella trasmissione. Il portale GossipeTv ha così scritto in merito: "Da tempo si parla di un addio di Gemma a Uomini e Donne e accettare l'offerta del GF Vip potrebbe essere l'occasione giusta per lasciare la trasmissione pomeridiana con una certa classe. Senza contare ...

