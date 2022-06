Flavio Briatore vende la pizza margherita a 15 euro e risponde alle polemiche: “Io sono un genio e voi non lo siete” (Di martedì 21 giugno 2022) Per fare una battuta di scarso gusto, possiamo dire senza indugi che la questione Briatore-pizza è lievitata più di quanto immaginato. Non solo ha provocato la reazione del businessman alle critiche, ma ha anche destato l’interesse e lo sconcerto di Gino Sorbillo, simbolo della pizza napoletana, che ha voluto ribattere a quanto detto da Briatore. Crazy pizza, 15 euro per una pizza ma “noi andiamo benissimo” Il tutto è nato nel momento in cui il prezzo delle pizze vendute nei suoi locali Crazy pizza sono diventati noti: a quanto pare la margherita di Flavio Briatore costa 15 euro. Se si vuole una versione più elaborata il prezzo diventa ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 giugno 2022) Per fare una battuta di scarso gusto, possiamo dire senza indugi che la questioneè lievitata più di quanto immaginato. Non solo ha provocato la reazione del businessmancritiche, ma ha anche destato l’interesse e lo sconcerto di Gino Sorbillo, simbolo dellanapoletana, che ha voluto ribattere a quanto detto da. Crazy, 15per unama “noi andiamo benissimo” Il tutto è nato nel momento in cui il prezzo delle pizze vendute nei suoi locali Crazydiventati noti: a quanto pare ladicosta 15. Se si vuole una versione più elaborata il prezzo diventa ...

Pubblicità

fanpage : Tentiamo di spiegare a Flavio Briatore perché la sua crociata sul costo delle pizze inizia col piede sbagliato ???… - fanpage : Una lezione di pizza 'per spiegare come nasce la pizza e a quali costi'. E pizza gratis ai cittadini presenti. L'id… - mwaliasmw : @imfrafallens Pro, nessun problema di soldi. Contro, sei figlio di Flavio Briatore. - __mandrake_ : cacamento di cazzo nei confronti di Flavio Briatore per il costo esorbitante della sua pizza, per poi mettere la pi… - ferociouspie : RT @LoImperatore: Oh Flavio, Principe delli smargiassi, Duce delli sbruffoni et Alfiere dell'opulenza! Permetti a noi umili plebei di donar… -