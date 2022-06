Estrazioni SuperEnalotto di giugno 2022

(Di martedì 21 giugno 2022) Il jackpot deldi Sabato 18è di € 223.500.000,00deldi Sabato 18Sestina vincente: 2 12 16 27 74 78 Jolly: 58 Superstar: 65 Quote• 6 punti: 0 vincitori • 5 punti + Jolly: 0 vincitori • 5 punti: 12 vincitori totalizzano € 22.590,03 • 4 punti: 1288 vincitori totalizzano € 214,56 • 3 punti: 43717 vincitori totalizzano € 19,01 • 2 punti: 588904 vincitori totalizzano € 5,00 Quote SuperStar • 5 punti più SuperStar: 0 vincitori • 4 punti più SuperStar: 4 vincitori totalizzano € 21.456,00 • 3 punti più SuperStar: 187 vincitori totalizzano € 1.901,00 • 2 punti più SuperStar: 2528 vincitori totalizzano € 100,00 • 1 punti più SuperStar: 15183 vincitori ...

Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto, 10eLotto-Extra e Simbolotto: alle 20 di oggi, martedì 21 giugno 2022, estrazione di numeri e combinazione vincenti. Il jackpot del SuperEnalotto è di ...Million Day, di seguito i cinque numeri estratti relativi a martedì 21 giugno. Il gioco a premi mette in palio massimo 1 milione di euro.