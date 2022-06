Energia: Renzi, 'partiti siano uniti fino a fine anno su questi temi' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu (Adnkronos) - "La mia proposta è che da qui a fine anno tutti i partiti mettano da parte le legittime, ancorché discutibili, bandierine sui singoli provvedimenti del passato. Lo dico per primo a me stesso. Proviamo su un'idea di fondo, in questi sei mesi, ad affermare un unico rifiuto del no, quello di ragionare in modo ideologico". Lo ha detto Matteo Renzi nel suo intervento all'evento di Energia futura. "Su questi temi abbiamo la crisi energetica, la carestia in 20 Paesi africani, la siccità, le cavallette in Sicilia. Una cosa facciamo: su questi temi uniamo le forze politiche fino a dicembre", ha aggiunto il leader di Iv. Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu (Adnkronos) - "La mia proposta è che da qui atutti imettano da parte le legittime, ancorché discutibili, bandierine sui singoli provvedimenti del passato. Lo dico per primo a me stesso. Proviamo su un'idea di fondo, insei mesi, ad affermare un unico rifiuto del no, quello di ragionare in modo ideologico". Lo ha detto Matteonel suo intervento all'evento difutura. "Suabbiamo la crisi energetica, la carestia in 20 Paesi africani, la siccità, le cavallette in Sicilia. Una cosa facciamo: suuniamo le forze politichea dicembre", ha aggiunto il leader di Iv.

Pubblicità

TV7Benevento : Energia: Renzi, 'la politica del no non ha più casa' - - orosan1 : @michelelanzo @BBWIN1 Renzi indispensabile come il pane per l'Italia.Politicamente è così giovane ed ha tanta energ… - AppostaMi : @spighissimo @NunzioPa @SOLCALIENTE2 Ognuno faccia il suo. Prima di Renzi con il 2°, 3°, 4° e 5° conto energia i pr… - Maxfinas : @GuidoCrosetto I dittatori Mattarella-Draghi-Letta PD -Renzi-Salvini-M5S tutti servi dei poteri mai eletti UE-UN, v… - Black____7777 : Renzi(il fallito) è causa di questo governo a trazione padroni,infatti oggi fanno soldi tutti,tranne i cittadini. S… -