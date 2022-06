Devi fare un film o una serie animata? Ti finanzio con gli NFT (Di martedì 21 giugno 2022) Come gli NFT potrebbero trasformare le serie e i film d’animazione Les Echos, di Fabio Bendetti Valentini I campioni del Web partecipativo (Web3) sognano un futuro in NFT (Not Fungible Token) per le opere audiovisive e i film di animazione. Nonostante le turbolenze che da qualche mese scuotono la sfera dei bltcoin e delle criptovalute, venerdì scorso, ad Annecy, l’ultimo grande dibattito “commerciale” del Mercato Internazionale del film d’Animazione (Mlfn) ha dato spazio ai “token”. Secondo i sostenitori delle NFT, questi oggetti digitali potrebbero trasformare profondamente il legame tra il pubblico e i creatori di audiovisivi, rivoluzionando i meccanismi di finanziamento dei film e delle serie animate. Anche se, per loro stessa ammissione, non tutti gli esperimenti in corso avranno ... Leggi su tvzoom (Di martedì 21 giugno 2022) Come gli NFT potrebbero trasformare lee id’animazione Les Echos, di Fabio Bendetti Valentini I campioni del Web partecipativo (Web3) sognano un futuro in NFT (Not Fungible Token) per le opere audiovisive e idi animazione. Nonostante le turbolenze che da qualche mese scuotono la sfera dei bltcoin e delle criptovalute, venerdì scorso, ad Annecy, l’ultimo grande dibattito “commerciale” del Mercato Internazionale deld’Animazione (Mlfn) ha dato spazio ai “token”. Secondo i sostenitori delle NFT, questi oggetti digitali potrebbero trasformare profondamente il legame tra il pubblico e i creatori di audiovisivi, rivoluzionando i meccanismi di finanziamento deie delleanimate. Anche se, per loro stessa ammissione, non tutti gli esperimenti in corso avranno ...

Pubblicità

_nikila04 : @nutaella_thv no non devi provare lo devi fare <33 - ennebi91 : @CarloCalenda Mai che Calenda sia un problema,dopotutto non raggiunge l'1%. Però quando devi fare spettacolo,sempre bravo Enrico! - Garfweek : @ritafrediani È come normalmente succede nella vita di ognuno di noi se incontri uno che vuole litigare per forza c… - topo1966 : RT @CiaoKarol: IL CUORE IMACOLATO DI MARIA TRIONFERA' SUL MONDO!? Anche tu devi fare la tua parte! Recita la preghiera di oggi, lunedi', d… - astronessuno : ti dico che la lavorazione dei tessuti la devi fare in base al tipo di lavorazione necessaria per i costumi che hai… -

Bradley Cooper: 'Un regista famoso mi ha deriso per le mie candidature agli Oscar' ...del genere a qualcuno Che ca**o ha questa città' Perché dire una cosa del genere a qualcuno Devi ... che oggi ha 47 anni - Ho avuto modo di venirne fuori, fare altre esperienze ed essere dove sono ... Oroscopo Paolo Fox domani 22 giugno 2022: previsioni del giorno In amore devi fare chiarezza perché sei diventato pretenzioso. Chi invece non è convinto di una storia, deve cercare di risolvere dei dubbi per andare avanti. Mentre in amore devi recuperare ... SuperEva ...del genere a qualcuno Che ca**o ha questa città' Perché dire una cosa del genere a qualcuno... che oggi ha 47 anni - Ho avuto modo di venirne fuori,altre esperienze ed essere dove sono ...In amorechiarezza perché sei diventato pretenzioso. Chi invece non è convinto di una storia, deve cercare di risolvere dei dubbi per andare avanti. Mentre in amorerecuperare ... Marco Mengoni, non lo devi fare durante un suo concerto: perché