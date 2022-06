De Laurentiis indagato per falso in bilancio nell’affare Osimhen dal Lille al Napoli (Di martedì 21 giugno 2022) Perquisizioni della Guardia di Finanza intorno alle 14 di oggi nelle sedi di Castel Volturno (Caserta) e Roma della Ssc Napoli nell’ambito di un’indagine della Procura del capoluogo campano sul trasferimento di Victor Osimhen dal Lille al club azzurro: il presidente della società, Aurelio De Laurentiis, è stato iscritto nel registro degli indagati. La Procura ipotizza il reato di “falso in bilancio”. Le perquisizioni eseguite dai finanzieri del Comando provinciale di Napoli sono finalizzate al reperimento di documentazione e altri elementi utili in ordine a ipotizzate condotte illecite connesse alla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni giocatori, avvenute nell’estate 2020, tra la Ssc Napoli e il club francese Losc ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Perquisizioni della Guardia di Finanza intorno alle 14 di oggi nelle sedi di Castel Volturno (Caserta) e Roma della Sscnell’ambito di un’indagine della Procura del capoluogo campano sul trasferimento di Victordalal club azzurro: il presidente della società, Aurelio De, è stato iscritto nel registro degli indagati. La Procura ipotizza il reato di “in”. Le perquisizioni eseguite dai finanzieri del Comando provinciale disono finalizzate al reperimento di documentazione e altri elementi utili in ordine a ipotizzate condotte illecite connesse alla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni giocatori, avvenute nell’estate 2020, tra la Ssce il club francese Losc ...

Pubblicità

claudioruss : Falso in bilancio è la principale ipotesi investigativa che ha condotto la Guardia di Finanza a sequestrare il cont… - repubblica : Inchiesta della Procura di Napoli sull'acquisto di Osimhen: indagato De Laurentiis - Gazzetta_it : Affare Osimhen: De Laurentiis indagato per falso in bilancio #napoli - ereike05 : De Laurentiis indagato per falso in bilancio, nel mirino l'acquisto di Osimhen Perquisite sedi del Calcio Napoli di… - sepetrel : RT @LeonettiFrank: Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis risulta indagato con l'ipotesi di falso in bilancio in relazione all'acqu… -