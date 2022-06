Ciclismo Juniores | per la Trevigliese doppio podio tricolore

(Di martedì 21 giugno 2022) Campionati italiani a cronometro Ottima prova di Davide Donati (bresciano tesserato per la società della Bassa) e del suo compagno di colori Nicolas Milesi (di Parre) nella gara di San Giovanni al Natisone (Udine). I due sono stati battuti di un’inezia (5 e 7 secondi rispettivamente) dal vincitore, il varesino Alessandro Cattani. Bene anche Samuele Alari (di Gandosso, corre per la Romanese) quarto a 11”.

Con la presentazione ufficiale, avvenuta all'Antico Orto dei Padri Somaschi di Cherasco , è iniziato il conto alla rovescia per i Campionati Italiani di in programma sabato 2 e domenica 3 luglio sulle strade cuneesi. L'evento è patrocinato da Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Cherasco, Comune di Sant'Albano Stura. TRENTO . Un evento inedito che unisce, territorio e giovanissime atlete: ecco la nuova Tre Giorni Giudicarie Dolomiti . Un ... Allieve e. Le giovani atlete saranno impegnate nella ... CICLISMO - Dal 21 giugno al 10 luglio si disputano i campionati italiani di ciclismo, riservati alle cateogorie Élite, Under 23, Juniores, Allievi e Esordienti.