Biathlon | Hofer termina il raduno in Svezia | “Esperienza molto positiva | ringrazio le Federazioni”

(Di martedì 21 giugno 2022) “Per me è stata un’, tanti mi dicevano che avrei trovato un meteo poco favorevole, invece ci sono state sempre condizioni soddisfacenti. Mi sono trovato a mio agio in un bell’ambiente, tutti mi hanno accoltobene, sia gli atleti che gli allenatori. Vivevo a due chilometri dallo stadio in un appartamentocomodo, la pista di skiroll è perfettamente preparata, non ne conoscevo la lunghezza e invece si è rivelata perfetta. Ho messo insieme veramente tante ore di allenamento, sono curioso di vedere quali frutti darà questo allenamento. Sicuramente è stata una grande possibilità di crescita professionale,le nostre dueper questa possibilità che mi è stata data”. Queste sono le parole dell’italiano Lukas ...

Pubblicità

sportface2016 : #Biathlon, #Hofer dopo il raduno in #Svezia: 'Esperienza molto positiva, ringrazio le #Federazioni' - neveitaliasport : RT @neveitalia: Lukas Hofer dalla Svezia: 'Un'esperienza positiva e una grande possibilità di crescita professionale' #biathlon #21Giugno h… - neveitalia : Lukas Hofer dalla Svezia: 'Un'esperienza positiva e una grande possibilità di crescita professionale' #biathlon… - biathstats : RT @BiathlonAzzurro: Le impressioni di @hoferluki al termine del primo raduno con la nazionale svedese - FondoItalia : Biathlon - Lukas Hofer sorride dalla Svezia: 'Questa esperienza è un'occasione di crescita professionale' -

FondoItalia.it

Al via il primo periodo di allenamento di Lukascon la squadra di Coppa del Mondo didella Svezia, in virtù dell'accordo raggiunto fra la Federazione Italiana e quella svedese: parte da Oestersund, dove sarà al lavoro fino a ......si è arricchita in questo mese di maggio della presenza dei migliori interpreti del... Era assente invece Lukas. Ricordiamo gli straordinari risultati della Wierer, tre volte campionessa ... Biathlon - Lukas Hofer sorride dalla Svezia: "Questa esperienza è un'occasione di crescita professionale" Il biatleta azzurro e il primo blocco di preparazione che ha segnato un'importante novità per lui, al fianco della nazionale scandinava. 'Condizioni top, sotto ogni ...Al via il primo periodo di allenamento di Lukas Hofer con la squadra di Coppa del Mondo di biathlon della Svezia, in virtù dell’accordo raggiunto fra la Federazione Italiana e quella svedese: parte da ...