“Aiuto! Trema tutto”. Terremoto in Italia: dove e quando è successo (Di martedì 21 giugno 2022) L’Italia, si sa, è abituata ai terremoti, purtroppo anche molto forti come insegna il recente passato: L’Aquila nel 2009, Amatrice e Norcia nel 2016. Ma ad un evento del genere non si fa mai l’abitudine e ogni volta che la terra inizia a Tremare la paura sale, perché si ha sempre timore che possa arrivare una scossa più forte e poi un’altra ancora.



Quello che è accaduto oggi martedì 21 giugno 2022 agli abitanti di una vasta area del centro sud Italia è una specie di film già visto. E' iniziato tutto poco dopo le 4 del mattino, precisamente alle 4:17, quando i sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia si sono mossi per registrare un evento sismico in mare. Dai primi dati la magnitudo risultava bassa, e l'epicentro in mare al largo della costa della Calabria e per questo non ...

