Wimbledon, Berrettini secondo favorito per i bookmakers: quota 6.50 (Di lunedì 20 giugno 2022) Matteo Berrettini ha vinto in serie l'Atp 250 di Stoccarda e l'Atp 500 del Queen's, ritornando nel migliore dei modi dopo un recente infortunio. Il classe '96 romano ha dimostrato per l'ennesima volta la sua affezione nei confronti dell'erba, superficie che ne esalta esponenzialmente le caratteristiche e lo ha proiettato sino alla finale di Wimbledon 2021. Proprio in vista dell'edizione 2022 dello Slam sul verde di Londra, i bookmakers hanno puntato forte sul potenziale successo dell'italiano; Berrettini, infatti, presenta una quota corrispondente a 6.50, con i betting analyst di Snai, ad esempio, che vedono il solo Novak Djokovic (quota 1.80) sopra l'azzurro. Tra gli altri giocatori rilevanti, invece, come riporta 'Agipro', Rafael Nadal e Carlos Alcaraz risultano a ...

