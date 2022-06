VIDEO | POGBA ALLA ROMA | SABATINI SVELA IL RETROSCENA!

(Di lunedì 20 giugno 2022) Intervistato in esclusiva da Tuttosport, Walterha espresso la sua opinione riguardo le attuali voci di mercato della Juventus. Il dirigente, che si sta godendo un meritato riposo dopo l’ultima, incredibile impresa con la Salernitana, ha parlato di scudetto, di Di Maria e di– il suo più grande rimpianto dai tempi della. Sul centrocampista francese, infatti,ha raccontato: “Venne da me Raiola a propormi l’affare. Mi chiese una commissione che per l’epoca e per l’età del ragazzo considerai esagerata, quasi immorale. E invece l’operazione andava fatta, perché ho privato ladi un valore tecnico ed economico enorme. La fece la Juventus, con lungimiranza.” Proseguendo poi con di Di Maria, invece, il dirigente ha spiegato che è un giocatore fenomenale, in grado di spostare ...

Commenta per primo Prove tecniche della Juventus che verrà. Undal The Beautiful Game - match a scopo benefico organizzato negli USA da Ronaldinho e Roberto Carlos - , mostrae McKennie all'interno dello stadio, intenti a parlare, probabilmente ad ...... ma sta arrivando' oppure: 'Mamma mia questi cone Di Maria hanno fatto due colpi colossali...'. Il giornalista della Rai, con unpostato dalla sua barca al mare, aggiunge altri nomi: 'La ... Lukaku vs Pogba, ricordi come andò quella sfida a basket Calciatore, atleta, figlio, padre, marito, showman. In The Pogmentary, docu-serie di Amazon Prime Video dalla durata di cinque intense puntate, c’è tutto Paul Pogba, raccontato in prima persona da se ...La Juventus non smette di lavorare in sede di mercato e prova a pianificare diverse operazioni molto importanti ...