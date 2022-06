Ultim’ora Pobga | programmate le visite mediche | quando arriva a Torino

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 20 giugno 2022) Ci siamo, la sabbia della clessidra che lega il ritorno di Pogba asta per finire. Da poco su Sportitalia il noto giornalista Alfredo Pedullà ha appena annunciato una notizia importante per la tutta la tifoseria bianconera. Paul Pogba Juventus Calciomercato Per questa settimana sono infatti stateledi rito per il nazionale francese, che dopo la seconda avventura di Manchester si appresta a legarsi nuovamente alla maglia bianconera. Come già detto nelle scorse settimane nei giornali, l’annuncio ufficiale sarà a luglio e la “Vecchia Signora” potrà riabbracciare il suo campione e capiremo se dietro alle spalle ci sarà il 6 oppure la 10, indossata solo nell’ultimo anno a. Intanto “il Polpo” dopo gli impegni con la nazionale francese si sta godendo le ...