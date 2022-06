“Tutto fatto”. Alfonso Signorini strappa il suo sì: al GF Vip 7 ci sarà anche lui. (Di lunedì 20 giugno 2022) GF Vip 7, Antonino Spinalbese nei giorni scorsi aveva parlato dei rumors che lo volevano vicino alla nuova edizione del programma guidato da Alfonso Signorini. Lo aveva fatto rilasciando un’intervista a RTL 102.5 nel programma Trends & Celebrities soffermandosi anche su altro: “Ho prodotto una linea di costumi da uomo che uscirà nei prossimi giorni. Ho cercato di fare una ricerca per quanto riguarda l’abbronzatura di ogni uomo. Ho trovato una fantasia per tutti coloro che si bruciano”. Quindi sul GF Vip 7: “Mi vogliono rinchiudere nella casa, continuano a cercarmi. Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora. Non la sto cercando la popolarità, anzi, ma anche quel punto di vista lì mi preoccupa devo essere sincero. Quindi vedremo, chi vivrà ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) GF Vip 7, Antonino Spinalbese nei giorni scorsi aveva parlato dei rumors che lo volevano vicino alla nuova edizione del programma guidato da. Lo avevarilasciando un’intervista a RTL 102.5 nel programma Trends & Celebrities soffermandosisu altro: “Ho prodotto una linea di costumi da uomo che uscirà nei prossimi giorni. Ho cercato di fare una ricerca per quanto riguarda l’abbronzatura di ogni uomo. Ho trovato una fantasia per tutti coloro che si bruciano”. Quindi sul GF Vip 7: “Mi vogliono rinchiudere nella casa, continuano a cercarmi. Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora. Non la sto cercando la popolarità, anzi, maquel punto di vista lì mi preoccupa devo essere sincero. Quindi vedremo, chi vivrà ...

CarloCalenda : Abbiamo il 50% di astensione e i giovani fuggono dalla politica. Parliamo di politica come fosse un cocktail fatto… - romeoagresti : Il countdown sarà lungo. Ma la #Juventus, anche nelle ultime ore, sul fronte #Pogba ha ricevuto forti rassicurazion… - Azzurri : ?? #Mancini: “È un peccato chiudere così. Dispiace per il risultato, ma nel nostro gruppo è ancora tutto aperto. Que… - DanEtti : @valebaru82 @PTovvv @PattyPeixinha @vladiluxuria Ehm, Valentina, ti stava pigliando per i fondelli. Si chiama ironi… - hecateprep : quando ho fatto la pratica la prima volta mi avevano bocciata dicendomi che non sapevo guidare perché avevo sbaglia… -

Caccia ai tutsi nel Congo - Agenzia Nova ...funzionari dei servizi di intelligence e delle entità politico - amministrative devono fare tutto ... il governo congolese ha tuttavia fatto sapere che 'non accetterà la partecipazione' di Kigali a ... Naxos, l'isola del mito ... tra cui Agios Prokopios , un tratto di litorale che si confonde con le sabbie fini di Agia Anna , un paradiso mediterraneo tutto da vivere, con gli amici o con la famiglia, oppure nell'intimità ... Calcio News 24 Napoli, suocero rapina il negozio del genero e si gioca tutto alle slot machine A Giugliano, in provincia di Napoli, un uomo ha fatto irruzione in un negozio e ha portato via l’intero incasso. A dare ulteriore risalto all’episodio di cronaca è il fatto che ad avere commesso la ra ... Fedez con le Birkenstock griffate: per l’estate indossa le ciabatte da quasi mille euro Da quando ha sposato Chiara Ferragni, Fedez ha rivoluzionato radicalmente il suo stile. Complice anche il fatto che è diventato papà, ha detto addio agli abiti da rapper e ai piercing sul viso e ha co ... ...funzionari dei servizi di intelligence e delle entità politico - amministrative devono fare... il governo congolese ha tuttaviasapere che 'non accetterà la partecipazione' di Kigali a ...... tra cui Agios Prokopios , un tratto di litorale che si confonde con le sabbie fini di Agia Anna , un paradiso mediterraneoda vivere, con gli amici o con la famiglia, oppure nell'intimità ... Cremonese, tutto fatto per Milanese della Roma: i dettagli A Giugliano, in provincia di Napoli, un uomo ha fatto irruzione in un negozio e ha portato via l’intero incasso. A dare ulteriore risalto all’episodio di cronaca è il fatto che ad avere commesso la ra ...Da quando ha sposato Chiara Ferragni, Fedez ha rivoluzionato radicalmente il suo stile. Complice anche il fatto che è diventato papà, ha detto addio agli abiti da rapper e ai piercing sul viso e ha co ...