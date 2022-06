Temptation Island rottamato, ma le "corna" non mancheranno a Mediaset. Arriva “Ex On The Beach Italia” (Di lunedì 20 giugno 2022) Le corna a Mediaset ci saranno anche questa estate. Ma non con Temptation Island, il famoso programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, condotto da Filippo Bisciglia, che è andato definitivamente in pensione. Stop. Preparatevi a vedere su Canale 5 "Ex On The Beach Italia", format di MTV che è stato acquistato da Mediaset. Un vero colpaccio che metterebbe al sicuro la "quota corna", come parla il sito Biccy. Che scrive: "Nel dettaglio Berlusconi non ha acquistato i diritti per produrre una nuova edizione, ma per mandare in onda le repliche. Il reality andrà così ad arricchire il catalogo gratuito di Mediaset Infinity con quella che è stata la prima edizione, nonché l'unica condotta da Elettra Lamborghini. La stagione è ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Leci saranno anche questa estate. Ma non con, il famoso programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, condotto da Filippo Bisciglia, che è andato definitivamente in pensione. Stop. Preparatevi a vedere su Canale 5 "Ex On The", format di MTV che è stato acquistato da. Un vero colpaccio che metterebbe al sicuro la "quota", come parla il sito Biccy. Che scrive: "Nel dettaglio Berlusconi non ha acquistato i diritti per produrre una nuova edizione, ma per mandare in onda le repliche. Il reality andrà così ad arricchire il catalogo gratuito diInfinity con quella che è stata la prima edizione, nonché l'unica condotta da Elettra Lamborghini. La stagione è ...

