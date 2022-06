Stefano De Martino ospite dello show di Gigi D’Alessio non lascia più dubbi sull’amore per Belen

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 20 giugno 2022) L’ex ballerino e conduttore di Rai 1Desfoggia la fede nuziale al dito ed ufficializza così la storia d’amore con l’ex moglieRodriguez.De, l’ex ballerino di Amici e oggi conduttore di casa Rai sembra aver ufficializzato in qualche modo il ritorno di fiamma con l’ex moglieRodriguez. I due, come tutti ormai sappiamo, da diversi mesi ormai avrebbero deciso di riprovarci, anche se questa volta pare stiano cercando di far tutto con calma e soprattutto lontano dai riflettori. Per questo motivo non c’è stata una vera e propria ufficializzazione, ma è come se questa fosse stata fatta. Già nelle scorse settimaneera apparso con una fede al dito, facendo ben intendere di non essere più single. Adesso, i fan più attenti ...