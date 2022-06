Roncadin adotta 650 000 api | proteggeranno la biodiversità

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 20 giugno 2022) Nel terreno adiacente l’azienda di Meduno (PN) è stato allestito un apiario con 13 arnie realizzate con materiali di riciclo, in collaborazione con Apicoltura Val Meduna PORDENONE –si impegna per proteggere le api, fondamentali per gli ecosistemi naturali e per la sicurezza alimentare dell’umanità. Nei giorni scorsi 650.000 di questi insetti impollinatori hanno trovato casa in un terreno adiacente l’azienda di pizze surgelate, in via Monteli a Meduno (PN): la loro nuova dimora sono 13 arnie prodotte con legno certificato PEFG. Saranno gestite da Renzo Casali, dipendente dinonché esperto apicoltore con la sua azienda di famiglia, Apicoltura Val Meduna, sempre di Meduno. «Questo progetto ha numerose finalità – spiega l’amministratore delegato Dario–. La più importante è dare il nostro contributo nel ...