Pedullà | “Mertens Napoli | dispiace per i tifosi la situazione e chiara”

Il futuro di Dries Mertens al Napoli è segnato secondo Alfredo Pedullà. L'esperto di calciomercato non dà alcuna chance di rinnovo. Pedullà durante Aspettando il calciomercato su Sportitalia dice: "La situazione legata al rinnovo di Dries Mertens col Napoli è estremamente chiara, non ci sarà nessun rilancio si va verso l'addio perché le cifre chieste dal giocatore vengono ritenute troppo alte". Pedullà su Mertens aggiunge: "Negli ultimi giorni non c'è stato alcun passo avanti. De Laurentiis non ha contattato Mertens e nemmeno il giocatore si è mosso. Per tenere Mertens in azzurro bisogna che ci sia un clamoroso colpo di scena, che al momento non è nemmeno ipotizzabile, anche le strade ...

