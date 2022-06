MotoGP | Tardozzi | Pecco può sbagliare | il team pure Diventerà un campione

(Di lunedì 20 giugno 2022) La delusione in casa Ducati non può che essere palpabile. Anche in una gara in cui la casa di Borgo Panigale ha messo due moto sul podio come quella di ieri infatti non può che restare più di un ...

Il piemontese è finito a terra in maniera anomala, cosa sulla quale tutti sembrano concordi, a partire da Davide. Guarda anche Incidenti Moto GP, Bagnaia si inghiaia al Sachsenring: ...Lui non si spiega come sia successo, lasciando intendere un attacco a Michelin ("Sono andato anche più dolce sul gas e cadute così non le ho mai viste in"), ma Davidela vede ...Il Team Manager difende Bagnaia: "Ci sta dando grandi soddisfazioni, ed è già super veloce. Siamo una cosa sola" ...ROMA - Un altro zero per Pecco Bagnaia. Il Gran Premio di Germania mette una seria ipoteca sulle ambizioni dell'alfiere Ducati e Fabio Quartararo scappa via nella classifica piloti della MotoGp. David ...