Måneskin | esce la cover di “If I can dream” di Elvis Presley

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 20 giugno 2022) foto di Francis DelacroixROMA – House of Iona/RCA Records hanno rilasciato la versione deidi “If I can” di, tratto dalla colonna sonora originale del film, in uscita il 24 giugno. La band romana, in costante ascesa nel panorama del rock mondiale, aveva già eseguito un estratto del brano in anteprima durante la finale di Eurovision Song Contest 2022. Il nuovo singolo è pubblicato insieme al brano di Eminem & CeeLo Green The King and I (Interscope Records) e segue l’uscita della versione di Austin Butler di “Trouble”. L’estate 2022 vedrà iprotagonisti di un tour dei più prestigiosi festival mondiali come il Reading & Leeds Festival, Lollapalooza (a Stoccolma, Parigi e infine Chicago), Rock Werchter, passando anche per il Rock in Rio ...